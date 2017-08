Ferienspaß mit Sport und dem Körschtaldrachen

OSTFILDERN: Im Sommerlager in Scharnhausen erleben 211 Kinder witzige Abenteuer - Langjähriges Organisationsteam hört auf

Zwei Mal zwei Wochen spielen, malen, basteln, lachen, toben, Sport und Ausflüge machen und auch ein wenig Quatsch. Jeweils mehr als 100 Kinder hatten jede Menge Spaß beim Sommerlager, kurz Sola, in der Körschtalhalle in Scharnhausen unter dem Motto „Die Abenteuer des Körschtaldrachen“. Am Freitag geht das zweite Sommerlager in diesem Jahr zu Ende.