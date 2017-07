Ferienspaß für Kinder und Jugendliche

KREIS ESSLINGEN: Jugendwerk der AWO bietet Freizeiten für verschiedene Altersgruppen an

(red) - Das Jugendwerk der AWO bietet Kindern und Jugendlichen von sechs bis 19 Jahren Erlebnisfreizeiten in den Sommerferien an. In verschiedenen Altersgruppen gibt es freie Plätze für Strandfreizeiten und Feriencamps.