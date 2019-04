BaltmannsweilerWenn sich Schulsozialarbeiter Andreas Colosi mit seinem Team zur Vorbereitung des Ferienprogramms in Baltmannsweiler trifft, steht eines im Mittelpunkt: Ein vielfältiges Programm voller Spiel, Spaß und Spannung auf die Beine zu stellen. Am Ostermontag bauten die sechs Studenten Selina Heybach, Julia Wichert, Lisa Kotzab, Maria Nerbel, Maxi Triolo und Jan Trautwein gemeinsam mit Colosi die Räume im Jugendbereich des Kulturzentrums auf. So konnten sich die 44 Kinder, die am Osterferienprogramm von Dienstag bis Freitag teilnahmen, gleich auf ihre Lieblingsbeschäftigung stürzen. Zwar war jeder Tag verschieden, der Start in den Morgen lief