BeurenIn den Pfingstferien bietet das Freilichtmuseum des Landkreises Esslingen in Beuren wieder sein Familien-Ferien-Programm an. Von 10. Juni bis 21. Juni findet jeweils dienstags und donnerstags eine Führung statt. Jeden Mittwoch und Freitag heißt es dann in den Ferien „Aktiv wer-den“ bei einer der vielfältigen Mitmachaktionen für die ganze Familie. Die Führungen und Aktionen eignen sich für Eltern mit ihren Kindern oder Großeltern mit ihren Enkeln. Vorgestellt werden sie im Veranstaltungskalender und auf der Homepage des Museums.

Ab den Pfingstferien dürfen sich Familien auf zwei weitere Angebote freuen: Wieder aufgebaut wird der