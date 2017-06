(red) - Das Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Andreas Schwarz macht Ferien. Es ist von diesem Montag an bis Montag, 19. Juni, nicht besetzt. Ab dem Folgetag ist das Wahlkreisbüro wieder zu folgenden Sprechzeiten geöffnet: Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr. In dringenden Fällen ist Andreas Schwarz per E-Mail an andreas.schwarz@gruene.landtag-bw.de zu erreichen.

