Feiern an der Lebensader der Stadt

NÜRTINGEN: Das zweitägige Neckarfest der Vereine wird am Freitag eröffnet

(red) - Es lebt von der bunten Vielfalt der Bürger - das Neckarfest in Nürtingen. An zwei Tagen ist Nürtingen im „Feiermodus“. Die Festmeile mit zahlreichen Ständen reicht von der Alleenstraße über das Steinachdreieck und die Wörthstraße bis zum Ruderclub. Eröffnet wird das bunte Treiben am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr, an der Metabo-Bühne an der Neckarbrücke.