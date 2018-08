EsslingenSchon im Alter von 17 Jahren hat sich der Literaturwissenschaftler und Rundfunkjournalist Karl Corino ins „Musil-Gebirge“ gestürzt. Die „hinreißende Prosa“ habe ihn an fasziniert. Inzwischen hat der heute 75-Jährige unter anderem eine bedeutende Musil-Biografie verfasst und die Literaturwissenschaft mit seinen geradezu detektivischen Recherchen über den Dichter und Ingenieur Robert Musil bereichert. Beim Literaturgespräch im Sommer in der Stadtbücherei Esslingen brachte Corino den Besuchern die komplexe Philosophie des Autors in seinem Hauptwerk „Der Mann ohne Eigenschaften“ mit griffigen Thesen nahe.

