Nürtingen Am 15. Juli des vergangenen Jahres ereignete sich kurz nach 22.30 Uhr im Terrassenbereich eines Reihenhauses in Nürtingen-Reudern ein unfassbares Verbrechern, das zwei Familien emotional in den Abgrund stürzte.“ Das hat der Vorsitzende Richter Jörg Geiger bei der Verhandlung am Stuttgarter Landgericht am Donnerstag gesagt. Lebenslang wegen zweifachen Mordes lautete das Urteil für den Familienvater, der gezielt jeweils mit einem Kopfschuss aus einer Entfernung von etwa einem Meter zunächst den 40-jährigen Lebensgefährten seiner Tochter und danach seine 45-jährige Ehefrau und Mutter von insgesamt fünf Kindern getötet hatte. Darüber hinaus stellte die 9. Schwurgerichtskammer die besondere Schwere der Schuld fest. Das bedeutet, dass die Haftstrafe nicht nach 15 Jahren ausgesetzt werden kann.

Der 53-Jährige, der eifersüchtig und besitzergreifend gewesen sei, habe seiner Frau das Lebensrecht abgesprochen, nachdem sie sich von ihm trennen wollte, führte Geiger als Motiv an. Der Lebensgefährte seiner 24 Jahre alten Tochter sei dabei an diesem verhängnisvollen Abend einfach buchstäblich im Weg gestanden.

In der nach außen hin unauffälligen Ehe habe es zunehmend Probleme gegeben. Und in den beiden letzten Jahren sei es zu einem Bruch in der Familie gekommen: Der Angeklagte habe sich seinem Sohn zugewendet, der wegen seiner Beteiligung an einer Prügelattacke von Mitgliedern der Black Jackets auf dem Hof der Waisenhofschule in Esslingen eine dreijährige Haftstrafe verbüßt hatte, während die Mutter immer mehr Zeit mit den erwachsenen Töchtern verbracht habe. Im Februar des vergangenen Jahrs habe sich die 45-Jährige bereits trennen wollen, sei aber zu ihrem Mann in die gemeinsame Wohnung in Köngen zurückgekehrt, da er versprochen habe, sich zu bessern. Doch dem war offensichtlich nicht so.

Das Gericht stützte sich dabei auf Aussagen der beiden erwachsenen Töchter und Tatzeuginnen sowie den Austausch von Nachrichten auf dem Handy zwischen Vater und Sohn: Der Angeklagte hat seine Ehefrau überwacht, beleidigt und mit dem Tod bedroht. Am Vorabend der Tragödie packte die 45-Jährige vier Reisetaschen und lud sie ins Auto. Nachdem der 53-Jährige den darauffolgenden Tag zunächst auf seinem Gartengrundstück verbracht und anschließend Zuhause seine Frau nicht angetroffen hatte, habe er laut Gericht beschlossen, diese gegebenenfalls zu töten und deswegen eine Pistole aus ihrem Versteck geholt. Wann und wo diese Waffe eingesteckt sowie mit einem Magazin beladen und entsichert worden war, darüber hatte der 53-Jährige widersprüchliche Angaben gemacht. „Es ist eine pure Lüge, wenn der Angeklagte behauptet, die Schüsse hätten sich versehentlich gelöst“, stellte Geiger fest. Der Angeklagte habe mit der Waffe nicht nur Angst machen wollen, sondern diese zunächst bewusst geladen, entsichert, im Hosenbund versteckt und am Gartentor des Reihenhauses, in dem seine Tochter lebte und seine Ehefrau zu Besuch war, gezogen und sofort geschossen. Von einem Affekt könne daher keine Rede sein.

Kühl und emotionslos habe der 53-Jährige auf dem aufgezeichneten Notruf an die Polizei gewirkt. Geiger vermutete, dass der Familienvater auch noch seine 26-jährige, ebenfalls anwesende Tochter töten wollte. Ein dritter Schuss war nämlich durch die geschlossene Terrassentür abgefeuert worden. „Die absichtliche Tötung zweier Menschen – und das wie bei der Ehefrau nicht nur heimtückisch, sondern auch aus niedrigen Beweggründen – wiegt besonders schwer“, sagte der Vorsitzende Richter abschließend. Von Sabine Försterling