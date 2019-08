AichwaldFünf Tage lang wurde im Sonnenblumenfeld beim Wasserturm in Krummhardt entspannt feiert. Am Montagabend ging nun das neunte Goldgelb-Festival mit dem Auftritt der Band Welcome to the Pleasure Dome und einer fröhlichen Party zu Ende. Zum Abschluss des fünftägigen Goldgelb-Festivals waren ab dem Nachmittag noch einmal etwa 5000 Besucher auf den Acker gekommen. Rund 600 Ehrenamtliche hatten den reibungslosen Ablauf gestemmt und dafür gesorgt, dass die insgesamt rund 30.000 Besucher fünf entspannte Tage genossen haben.

„Goldgelb ist kein klassisches Festival, es ist ein großes entspanntes Familienfest, bei dem alle Generationen Freude haben“,