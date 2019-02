FilderstadtEine Anlaufstelle für junge Familien ist der offene Treff in WIE-Zentrum in der Wielandstraße 8 in Sielmingen. Da hat die Familienbildungsstätte ihr Domizil. Das Team der Fbs betreut auch das offene Angebot. „Es ist wichtig, junge Eltern zu vernetzen und in Kontakt zu bringen“, findet Geschäftsführerin Beate Jacqué-Schaner. „Aber wir sind offen für Menschen aller Altersgruppen.“ Auch interkulturelle Projekte und Inklusion liegen dem Team am Herzen. Das neue Programm ist jetzt erschienen und liegt bei der Fbs, in Apotheken und bei Kinderärzten in Filderstadt aus.

„Wir erreichen mit unseren Angeboten auch viele Menschen aus den