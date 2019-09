PlochingenPhilip geht in die Klasse 8d der Plochinger Realschule und engagiert sich mit mehreren Mitschülern der Klassenstufen sieben bis zehn seit November vergangenen Jahres in einer Fair-Trade- AG der Schule. Ins Leben gerufen hat diese die Lehrerin Alina Hanninger. Mit Erfolg. Denn das gut 20-köpfige Team, zu dem Schüler, Eltern und Lehrer gehören, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Realschule am heutigen Montag das Fair-Trade-Siegel bekommt.

Philip weiß genau, wofür sein Engagement gut ist: „Es geht zum Beispiel darum, mit dem Erlös aus dem Verkauf von Fair- Trade-Produkten Kleinbauern in Ländern wie Afrika zu unterstützen. Viele