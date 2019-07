OstfildernEine Gruppe von neun Radfahrern ist in Ostfildern unterwegs. Sie alle haben eine farbige Poolnudel an ihren Gepäckträgern befestigt, die den Schriftzug „Mehr Platz fürs Rad“ tragen. Vergangenen Samstagvormittag trafen sich Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (kurz: ADFC) vorm Stadthaus, um mehr Platz für Räder im Straßenraum zu fordern und Interessierte zu informieren. Nach der Gründung im Jahr 1979 wuchs der bundesweite Verein zu stolzen 175 000 Mitgliedern an. Zum 40-jährigen Jubiläum veranstaltet der ADFC dieses Jahr eine Mitmachkampagne, um vor allem auf die unzureichende Infrastruktur für Fahrräder aufmerksam zu machen.