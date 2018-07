HochdorfEinen S-Bahn-Halt im Tiefbahnhof hat der Hochdorfer Bürgermeister Gerhard Kuttler schon mal im Amtsblatt vorgeschlagen – an einem ersten April. Über einen Schienenanschluss braucht sich in Hochdorf aber keiner Gedanken machen: zu klein, zu hügelig und einige Kilometer neben den großen Verkehrsachsen, so liegt das 4900 Einwohner zählende Dorf in der Landschaft. Was die Bewohner des insgesamt ruhigen Wohnortes brauchen, ist – außer einem Auto – eine funktionierende Busanbindung, ordentliche Radwege und Unterstützung für ältere Menschen. Mit der Buslinie 144, dem Anrufsammeltaxi und zwei ehrenamtlichen Fahrdiensten hat der Ort zwar schon etwas zu