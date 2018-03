(kh) - Eine 47-jährige Fahrkartenprüferin ist am Montag in einer Regionalbahn zwischen Plochingen und Geislingen bestohlen worden, berichtet die Bundespolizei. Als sie gegen 18.30 Uhr, kurz bevor sie in Plochingen in einen anderen Zug umsteigen wolle, ihren Rucksack aus dem verschlossenen Dienstabteil holen wollte, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlt. Neben verschiedenen Dokumenten fehlen ihr auch etwa 150 Euro. Von möglichen Tätern fehlt bislang jede Spur.

