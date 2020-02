Kreis EsslingenBei seiner Eröffnung des Bürgerdialogs zur Filstalbahn im fast voll besetzten Uditorium in Uhingen beschönigte der Göppinger Landrat Edgar Wolff nichts. „Aus Freude sind Frust und Ärger geworden“, sagte er zum Betreiberwechsel zu Go Ahead. „Wunsch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander.“ Fahrzeuge kämen zu spät, seien teils nicht einsatzbereit, die Personalsituation sei kritisch. „Wann wird es endlich gut?“ Die Zukunft der Mobilität bestehe doch in einem attraktiven öffentlichen Nahverkehr.

„Wir sind absolut unzufrieden“, sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann. Go Ahead habe den Vertrag bisher nicht eingehalten. Er