(red) - Fahranfänger sind in der Unfallstatistik eine besonders gefährdete Gruppe. Die Landkreise Esslingen und Göppingen führen deshalb an Fahrschulen das Peer-Projekt „jung, mobil & KLAR“ zum Thema „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ seit Jahren erfolgreich durch. Heute Abend, 19.30 Uhr, gibt es in der Zehntscheuer Deizisau einen Infoabend, denn für das Projekt werden neue junge Fahranfänger gesucht.

Oft spielt bei jungen Fahrern der Konsum von Alkohol und Drogen eine wichtige Rolle und nicht selten kommt es zu dramatischen Unfällen mit schweren Folgen. Bei dem Projekt thematisieren junge Leute im Alter zwischen 17 und 25