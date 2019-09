Kreis Esslingen (red)Wohnraum im Kreis Esslingen wird immer teurer und rarer – so viel ist klar. Die Miet- und Kaufpreise sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Doch viele Fragen rund um das Thema sind offen. Etwa: Was erleben Menschen bei der Suche nach günstigen Wohnungen? Wo gibt es noch bezahlbare Flächen? Welche innovativen Stadtplanungsideen verfolgen die Kommunen? In der Serie „Wohnen im Kreis Esslingen“ beleuchtet die EZ in loser Folge unterschiedliche Aspekte.