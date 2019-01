Anzeige

Lichtenwald (red)Was sind die Schwerpunkte seiner Arbeit in den nächsten acht Jahren? Wohin soll sich die Gemeinde Lichtenwald entwickeln? Wie gelingt es, mit den geringen Mitteln einer finanzschwachen Kommune möglichst viel zu bewegen? Diesen Fragen wird sich Bürgermeister Ferdinand Rentschler am Donnerstag, 31. Januar, ab 19 Uhr beim EZ-Forum im Bürgerzentrum Hegenlohe stellen. Harald Flößer, Leiter der EZ-Kreisredaktion, wird den 34-jährigen CDU-Politiker interviewen. Der Amtsinhaber ist der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 10. Februar.