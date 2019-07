LichtenwaldDer Plan war ausgesprochen ambitioniert: In 24 Stunden auf dem Fahrrad fast ohne Pause gut 600 Kilometer zurücklegen, also annähernd die Strecke von Esslingen bis Berlin. Dietmar Kuntz aus Lichtenwald und sein Sportkamerad Andreas Hahn aus Scharnhausen waren gut vorbereitet für das 24-Stunden-Rennen im niederbayerischen Kelheim, doch am Ende erreichten sie nicht ganz ihr Ziel. Kühle Temperaturen, häufige Regenschauer und manch andere Widrigkeit ließen ihr „Projekt 600“ scheitern. Der anfängliche Frust ist längst in Zufriedenheit umgeschlagen. Denn in der Endabrechnung standen für die beiden Extremsportler 541 Kilometer – eine tolle Leistung,