NeuhasuenStrahlende Klänge, Besinnliches und Unterhaltendes: Das Silvesterkonzert in der Neuhäuser Pfarrkirche St. Petrus und Paulus deckte von barockem Glanz über romantischen Wohlklang bis zur Jazz- und Unterhaltungsmusik ein breites Spektrum ab. „Seit 2005 spielt das Ludwigsburger Blechbläserquintett regelmäßig zum Jahresabschluss im Filderdom“, sagte der für die Programmplanung zuständige Kirchenmusikdirektor Markus Grohmann. Und auch diesmal erwies sich das Ensemble als Publikumsmagnet: Die Kirchenbänke füllten sich bis in die hintersten Reihen. Exquisite Blechbläserkunst erwartete die Zuhörer – technisch gekonnt, in der Balance der Instrumente