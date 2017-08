Wernaus Bürgermeister Armin Elbl hat ein offizielles Facebook-Profil, auf dem er etwa Veranstaltungen in seiner Stadt postet. Doch seit Februar macht ihm „Euer Armin“ gewissermaßen Konkurrenz. Zum Missfallen der Stadtverwaltung kommentiert die Seite immer wieder Geschehnisse in Wernau auf die eine oder andere markige Art. Von Elbls eigenem Auftritt unterscheidet sich das Portal etwa durch eine Abwandlung des Stadtwappens als Profilbild und die Erklärung „Dies ist keine offizielle Seite der Stadtverwaltung“ in der Seiteninformation.

