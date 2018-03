Sie sprachen vom Mut, den es braucht, um eine Existenzgründung zu wagen, über das richtige Gespür, um ein erfolgreiches Unternehmen an der Spitze zuhalten, und auch über das Loslassen können, um den Betrieb an einen Nachfolger zu übergeben. Um die ganze Palette eines Unternehmerlebens also ging es beim Unternehmerforum der Kreissparkasse in der Nürtinger Stadthalle.

Ein gutes Beispiel für eine gelungene Existenzgründung sind die vier Jungunternehmer, die bei der Veranstaltung ausgezeichnet wurden: Sie sind die Gewinner des Gründerpreises der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen. Den 1. Platz