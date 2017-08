(hf) - Einen Exhibitionisten, der am Sonntag gegen 11.20 Uhr in der Nürtinger Straße in Bernhausen aufgetreten ist, hat die Polizei unmittelbar nach der Tat gefasst. Der 38-Jährige hatte in einer Bäckerei versucht, sich selbst zu befriedigen. Außerdem belästigte er eine Frau verbal, bevor er das Geschäft verließ und in Richtung Fußgängerzone ging. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann noch in der Nähe des Tatorts vorläufig fest. Er erhält nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w