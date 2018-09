Hochdorf (dpa/lsw)Ex-«Mister Germany» Dominik Bruntner ist seinen Führerschein los - weil er einem Zeitungsbericht zufolge betrunken am Steuer gesessen hat. «Ich war auf einem Geburtstag. Da gab es Weißwein und Bier. Ich hab mich überschätzt. Es war mehr als ich dachte», sagte der 25-Jährige aus Hochdorf in Baden-Württemberg der «Bild». Eine Polizeistreife zog Bruntner demnach in Stuttgart aus dem Verkehr. «Es waren ungefähr 1,7 Promille», sagte «Mister Germany 2017» dem Blatt. Zu seinen Terminen fahre ihn nun ein Kumpel oder er nehme Zug oder Flugzeug. «Zur Zeit trinke ich gar keinen Alkohol», sagte er. «So etwas passiert mir auf keinen Fall