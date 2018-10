Anzeige

LichtenwaldGefälschte Unterschriften des Bürgermeister, fingierte Rechnungen und Kaufverträge, gefälschte Stempel eines Planungsbüros – dem früheren Kämmerer von Lichtenwald war offenbar jedes Mittel Recht, um sich mit Geld aus der Kasse der Gemeinde zu bereichern. Nach den Ermittlungen von Bürgermeister Ferdinand Rentschler hat der 62-Jährige insgesamt 321 469 Euro von Baugebietskonten der Gemeinde auf das eigene Konto abgezweigt. Bedient hat er sich augenscheinlich auch aus der Kasse des örtlichen Krankenpflegevereins. Was er sich genau hat zu Schulden kommen lassen, wird nun am 12. Dezember öffentlich verhandelt. An diesem Tag muss sich der mittlerweile aus dem Beamtendienst entlassene Ex-Kämmerer im einem Prozess vor dem Amtsgericht Esslingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart legt ihm Untreue in einem besonders schweren Fall zur Last. Dieser schwerwiegende Zusatz in der Anklage wird damit begründet, dass der 62-Jährige seine Befugnisse und seine Stellung als Amtsträger in krimineller Weise ausgenutzt haben soll. Zweimal hatte sich der Mann auch für das Amt des Bürgermeisters in Lichtenwald beworben, jedoch ohne Erfolg.

Bis zu zehn Jahre Gefängnisstrafe

Bei Untreue in einem besonders schweren Fall sieht das Strafgesetztbuch eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Dass der Fall vor dem Amtsgericht und nicht vor dem Landgericht verhandelt wird, hat wegen der Schwere des Vergehens zunächst für Verwunderung gesorgt. Das sei nichts Außergewöhnliches, erklärt Amtsgerichtsdirektor Bernd Arndt. Denn die Strafgewalt eines Schöffengerichts beim Amtsgericht reiche bis zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren. Inwieweit dieser ausgeschöpft wird, muss bei der Verhandlung geklärt werden. Dem Angeklagten dürfte als schuldmindernd angerechnet werden, dass er vor einem Notar offiziell seine Schuld anerkannt hat. Dieses Dokument kann auch der Gemeinde helfen. Denn sie hat damit einen sogenannten Titel, um Rente oder Vermögen des Ex-Kämmerers pfänden zu lassen, sofern dieser verurteilt wird.

Im Sommer 2017 waren die Machenschaften des Beamten aufgeflogen, nachdem eine Bankmitarbeiterin über eine suspekte Kontobewegung beim Krankenpflegeverein, dessen Kasse der Kämmerer ebenfalls verwaltete, gestolpert war. Bürgermeister Rentschler hatte dies zum Anlass genommen, alle wichtigen Finanzakten zu untersuchen. Was er dabei fand, machte ihn fassungslos. Über Jahre hatte der Finanzbeamte Geld von Sonderkonten, die für die Erschließung von Baugebieten angelegt wurden, in die eigene Tasche gewirtschaftet. Ein Teil der Vergehen liegt mehr als zehn Jahre zurück und ist damit aus strafrechtlicher Sicht bereits verjährt. Aus diesem Grund beschränkt sich die Summe, die er an die Gemeinde zurückzahlen muss, auf 244 909 Euro. Die Kommune hatte Glück im Unglück, denn eine sogenannte Vertrauensschutzversicherung übernahm mit 200 000 Euro des größten Teil des finanziellen Schadens. Weshalb der Gemeindekasse außer dem verjährten Betrag von 76 500 Euro unterm Strich „nur“ ein Schaden von 44 909 Euro bleibt.

Nur ein Verhandlungstag angesetzt

Ob und wie der örtliche Krankenpflegeverein strafrechtlich gegen den 62-Jährigen vorgeht, muss letztlich die Mitgliederversammlung entscheiden. Nach den Ermittlungen eines Steuerberaters ist dem Verein ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Nachdem die Sache aufgeflogen war, wurde der Kämmerer, der 37 Jahre für die Gemeinde gearbeitet hatte, sofort vom Dienst suspendiert. Er hat nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seine kompletten Pensionsansprüche.

Was hat den nach außen völlig unauffällig lebenden Familienvater zu diesem kriminellen Handeln bewegt? Antworten darauf dürfte es am 12. Dezember am Amtsgericht geben. Für die um 9 Uhr beginnenden öffentlichen Prozess ist nur ein Verhandlungstag angesetzt.