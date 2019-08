Lichtenwald Vorschriften und Verordnungen waren viele Jahre lang ihr täglich Brot. Als Bürgermeisterin musste Lucia Herrmann auf diesem Gebiet firm sein: Was ist bei Stellungnahmen zu Baugenehmigungen zu beachten? Wie müssen Bescheide für die Erhebung der Wassergebühren aussehen? Die Verwaltungsebene hatte die 57-Jährige 2011 auf eigenen Wunsch verlassen. 16 Jahre im Amt der Rathauschefin von Lichtenwald waren ihr genug. Heute wohnt Herrmann mit ihrem Mann in einer Doppelhaushälfte in Zizishausen. Nicht etwa als Ruheständlerin, die den Müßiggang genießt. Ganz im Gegenteil: Die Ex-Bürgermeisterin studierte bis Ende 2018 Jura und möchte nun Rechtsanwältin