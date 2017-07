Esslingen (red) - In der aktuellen Focus-Bewertung (Focus Gesundheit Juli/August 2017) der Top-Ärzte in Deutschland erhielten die Krebsspezialisten am Klinikum Esslingen, Professor Michael Geißler, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Onkologie/ Hämatologie, Gastroenterologie und Infektiologie und Professor Torsten Kühn, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, erneut das Siegel Top-Mediziner in Deutschland verliehen. Kühn darf sich über den Titel Top-Arzt im Bereich Brustkrebs und gynäkologische Tumoren freuen, Geißler über den Titel Top-Mediziner im Bereich Tumoren des Verdauungstraktes.

