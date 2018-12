Kreis EsslingenAm Donnerstagmittag werden Tim Hauser, Apostolos Kelemidis und Ilona Koch im Passagierflugzeug auf die Startbahn des Stuttgarter Airports rollen. Der gemeinsame Trip der drei Mitglieder des CDU-Kreisverbands führt nach Hamburg. Am Abend besuchen sie gemeinsam die Delegiertenversammlung des Landes Baden-Württemberg um 20 Uhr im Bayrischen Wirtshaus, davor geht es zu Treffen der unterschiedlichen Vereinigungen innerhalb der CDU. Nach der Nacht im Hotel am Freitag dann um 8.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis, im Anschluss Weiterfahrt zur Hamburger Messe. Um 10.30 Uhr beginnt die erste Plenarsitzung des