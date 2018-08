Anzeige

Auf dem „feschtleserprobten“ Rollschuhplatz, umgeben von alten Bäumen und der historischen Stadtmauer, präsentieren die Weindorfwirte Michael Holz (Bärenlaube), Robert Ruthenberg (Waldhorn) und Walter Brackenhammer (Weinlaube) den Gästen ein vielfältiges Angebot. Ausgeschenkt werden ausgewählte württembergische, badische und internationale Weine: Ob frischer, junger Wein oder edles Spitzenprodukt, für jeden Weingaumen findet sich der richtige Tropfen, versprechen sie. Erlesene Obstbrände aus dem Lindach-Tal gibt es ebenfalls. Auf dem Weindorf wird aber traditionell kein Bier gezapft.

Das kulinarische Angebot reicht vom Zwiebelrostbraten über Maultaschen, Kässpätzle, Schnitzel und Spezialitäten aus dem Elsass bis zu Pastagerichten und leichten, mediterranen Sommerspeisen, Salaten und Desserts. Feinschmecker sollten sich zwei Termine mit einem Stern im Kalender markieren, emfehlen die Veranstalter: Am Sonntag, 6. August, stehen die Meisterköche Markus Krietsch und Benjamin Keller am Herd der Waldhornlaube und bereiten ein Drei-Gänge-Gourmet-Menü zu. Am Sonntag, 13. August, kommt das Big Green Egg von Florian Knecht zum Einsatz. Am Grill zaubert der deutsche Meister im Grillen ein klassisches BBQ-Drei-Gänge Menü. Für alle Gourmetmenüs ist eine Reservierung erforderlich unter Tel. 01 51/ 51 40 44 99.

Wer Champagner liebt, könnte beim „Champagner-Event“ der Vinothek „Winespecials“ am Donnerstag, 10. August, richtig sein. Eine Woche später organisiert die Vinothek einen Best-Bottle-Abend mit ausgewählten Weinen. Für beide Abende ist eine Anmeldung erforderlich unter www.winespecials.de. An den beiden Weindorfmontagen 7. und 14. August lädt die „Cantina Adornetto“ zu einer Weinprobe und das Tabakhaus Schall zum Zigarren- und WhiskeyTasting ein.

Ein besonderes Erlebnis verspricht die historische Stadtführung mit dem SPD-Landtagsabgeordneten und Stadtrat Andreas Kenner zum Thema „Kirchheim und sein Wein“ am 20. August um 16.30 Uhr. Sie startet an den Toren des Weindorfs. Auch Musik gehört zum Weindorf: „Axel & Siggi“ sorgen unplugged für Stimmung.

Über Termine und die wechselnde Tageskarte informiert die Internetseite des Weindorfs: www.weindorf.tv