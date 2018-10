Anzeige

Kreis Esslingen (red) - Der bundesweite Tag des Handwerks am 17. September bot für viele Betriebe die Gelegenheit, sich den Bürgern zu präsentieren - so auch in der Kirchheimer Innenstadt. Schwerpunkt dort war die E-Mobilität. Aber auch andere Gewerke waren gut vertreten. ES-TV war dabei und hat mit den Ausstellern gesprochen.