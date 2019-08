Kreis Esslingen Es rappelt gehörig in der Kiste. Die Kinderbetreuung ist nach wie vor ein schwieriges Feld. Das hat sich in den vergangenen Monaten gleich in mehreren Kommunen im Kreis Esslingen gezeigt: Kritik an der viel zu späten und für viele Eltern nicht transparenten Vergabe der Kitaplätze – Beispiel Esslingen. Teilweise schlecht bezahlte Erzieherinnen und keine Verlässlichkeit – Beispiel Scharnhauser Park. Oder eine so rasch wachsende Kinderzahl, dass die Stadt mit dem Bauen neuer Einrichtungen hinterherhinkt – Beispiel Plochingen. Zugleich kämpfen die Kommunen und freien Träger um die viel zu wenigen Erzieherinnen und Erzieher. Und mit dem