WernauMobilität in Wernau wird von zwei höchst unterschiedlichen Merkmalen geprägt. Die Bürger werden im öffentlichen Nahverkehr überdurchschnittlich gut bedient. S-Bahn-Anschluss, Stadtbus, Bürgerbus. Denkt man aber an den privaten Nahverkehr, hat man die Blechlawine in der Kirchheimer Straße vor Augen. Zur Mobilität gehört in Wernau noch eine dritte Sache, an die man in dieser motorisierten Welt nicht sofort denkt: die Fußwege. Laichlestaffel, Uhlandstaffel, die Treppe zum Amselweg , die Fußwege vom Hengenbach zur Junkersstraße – ohne diese praktischen Verbindungen müssten die Bewohner an den beiden Hängen lange Umwege machen und sie würden noch öfter