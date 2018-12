Leinfelden-EchterdingenUnter großem Medienrummel ist mit Rainer M., dem ehemaligen Geschäftsführer des Bordells „Paradise“ in Leinfelden-Echterdingen, am Freitag der erste der vier Angeklagten im „Paradise“-Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht verurteilt worden. Der 53-Jährige hatte ein weitgehendes Geständnis abgelegt und so die Weichen für ein vergleichsweise mildes Urteil gestellt. Das Gericht verurteilte ihn wegen Zuhälterei und Beihilfe zum Menschenhandel zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Die Vorwürfe werden dem Angeklagten konkret in 19 Fällen zur Last gelegt. Als Geschäftsführer des „Paradise“ habe Rainer M. billigend in Kauf