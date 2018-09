AichwaldDer Cannstatter Wasen wird am Wochenende 6./7. Oktober auf dem Schurwald mächtig Konkurrenz bekommen. Die Aichwalder veranstalten rund um die Schurwaldhalle in Schanbach ihr erstes Dorffest. Was zunächst wie eine größere Hocketse klingt, ist in Wirklichkeit ein Fest mit riesigen Dimensionen. Mehr als zwei Drittel der 37 örtlichen Vereine machen mit und nutzen das Spektakel, um ihre Arbeit darzustellen. Und wer die großen Aichwalder Events wie das jährliche Motocross-Rennen und das im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindende Goldgelb-Festival kennt, weiß, was die Dorfgemeinschaft auf die Beine stellen kann. „Das wird ein tolles Fest für Jung und Alt“,