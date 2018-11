Denkendorf kann gegenwärtig mehr Plätze für Flüchtlinge bereitstellen, als vom Landkreis für die vorläufige Unterbringung gefordert. Auch in der Anschlussunterbringung reichen die vorhandenen Unterkünfte aus. Wie lange die Atempause anhält, ist jedoch unsicher. Erst vor wenigen Tagen ist die erste Familie eines aus Syrien Geflüchteten im Rahmen des Familiennachzugs in Denkendorf angekommen - die Ehefrau und ihre fünf Kinder. Die Familie wohnt nun in der Unterkunft in der Heyd-straße. „Der Familiennachzug wird der nächste Prüfstein“, sagt Bürgermeister Peter Jahn, und Bürgeramtsleiterin Martina Kuch