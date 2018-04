Neuhausen Nach dem Fund einer Leiche beim Brand eines Garagenanbaus in Neuhausen ist die Polizei zu neuen Erkenntnissen gekommen: Zurzeit ginge man davon aus, dass es sich bei der dort gefundenen Opfer um eine 80-jährige Bewohnerin des angrenzenden Wohnhauses handelt. Genaueres müsse die Obduktion klären, sagte Polizeisprecher Michael Schaal am Montag. Zur Brand- und Todesursache lasse sich zum bisherigen Zeitpunkt noch nichts Genaueres sagen.

Am vergangenen Sonntagvormittag, um 11.15 Uhr, ist ein Garagenanbau in Neuhausen in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften aus. Als sie das