AltbachBei der jüngsten Sitzung des Altbacher Gemeinderats im neuen Rathaus gab es eine ordentliche Zahl an Zuhörern. Das lag wohl weniger an der Tagesordnung, als vielmehr daran, dass es die erste Sitzung im neuen Sitzungssaal war. Das Gremium blickte dabei ausgiebig zurück auf den Bau des neuen Rathauses und auf die Gründe dafür, warum dieser so lange gedauert hat. Der Baubeginn habe sich um drei bis vier Monate verzögert, auch wegen Steuerfragen, sagte Ortsbaumeister Joachim Dangel. Trotzdem habe man im Bauzeitenplan den geplanten Termin für die Fertigstellung belassen, nach dem Motto „das schaffen wir“.

„Laut Bauzeitenplan sind wir seit 1.