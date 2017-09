Erst wandern, dann schwimmen

FILDERSTADT: Stadt lädt zur Mondscheinwanderung ein

(red) - Die Sonne geht unter, es wird Nacht. Jetzt ist die beste Zeit zum Wandern, jedenfalls am Samstag, 9. September, in Bonlanden. Denn da findet die 11. Filder­städter Mondscheinwanderung statt. Start und Ziel sind am Fildorado.