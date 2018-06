Anzeige

Kreis Esslingen (red) Von Sonntagmittag an können im Kreis Esslingen wieder einzelne schwere Gewitter auftreten, örtlich mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagel um drei Zentimeter Korndurchmesser. Das schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einer Meldung von Sonntagmorgen. Vereinzelt sind demnach auch extrem heftiger Starkregen über 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit und große Hagelansammlungen nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Montag nimmt die Unwettergefahr jedoch allmählich ab.