Unter dem Motto „Auf der Flucht! Eine Reise ins Ungewisse“ hat der Musikverein Stadtkapelle Plochingen beim Weihnachtskonzert Bezüge zu aktuellen Ereignissen dargestellt. „Wir möchten uns in keiner Weise politisch äußern“, betonte der Vereinsvorsitzende Ralf Krasselt in seiner Begrüßung. Vielmehr wolle man Situationen und Erlebnisse Flüchtender in musikalischen Bildern ausdrücken.

Die Stadtkapelle gab mit ihrem vielseitigen Programm eine gute Visitenkarte ab. Stefan Schomaker - er leitet auch die Musikschule Plochingen und Umgebung - hat im ersten Jahr als Dirigent dem Orchester bereits seinen Stempel