Erinnerungen unter der Linde

Werner Röder ist am liebsten dort unterwegs, wo er Leute trifft

Ein Lieblingsplatz in Reichenbach, das muss einer sein, wo man Leuten begegnet: So viel steht für Werner Röder fest. Er überlegt nicht lange: An der Rathauslinde war das schon immer der Fall, hier führten einige Wege vorbei, auch schon bevor das Rathaus in den 60er-Jahren gebaut wurde. Und die Linde stand da, solange sich der 83-Jährige zurückerinnern kann.