EchterdingenIn diesem Jahr ranken sich mehrfach Jubiläen rund um Ferdinand Graf von Zeppelin. Vor 180 Jahren wurde der Erfinder des legendären Luftschiffs geboren. Am 5. August 1908 ereignete sich das Unglück in Echterdingen, bei dem der Zeppelin LZ 4 in Flammen aufging und bis vor genau 80 Jahren wurden insgesamt 119 Luftschiffe gebaut. Im Schicksalsjahr hat der Cannstatter Künstler Emil Kiemlen eine Porträtbüste von Graf Zeppelin aus Bronze geschaffen. Diese Büste ist nun im Besitz der Stadt Leinfelden-Echterdingen und Teil der Dauerausstellung im Stadtmuseum.

Zu verdanken ist das dem ehrenamtlichen Museumsleiter Wolfgang Haug, den