Kreis EsslingenTotengräber Wieland war in der damals noch eigenständigen Gemeinde Aichschieß eine Institution. Für die ganze Familie gehörte der Umgang mit dem Tod zum Alltag. So sehr, dass Sohn Erich schon als Bub mithalf, wenn ein Grab ausgehoben werden musste. Diesen Job erledigen längst professionelle Bestattungsunternehmen. Aber Erich Wieland begleitet es Thema noch heute. Auch mit seinen 81 Jahren ist der gelernte Kfz-Meister oft auf einem der beiden Friedhöfe in der Gemeinde Baltmannsweiler zugange. Als Sargträger gehört er zu einer kleinen Gruppe von Ehrenamtlichen, die Verstorbenen aus dem Ort das letzte Geleit geben. Noch. Denn es finden sich