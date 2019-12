Erfolgreicher Fleischer aus Gambia

Abdoulie Ceesay: Jahrgangsbester bei Gesellenprüfung

Als Metzgergeselle verstärkt Abdoulie Ceesay das Team der Metzgerei Blessing-Kurz in Köngen. Der Flüchtling hat dort seine Ausbildung gemacht. Hans-Jürgen Kurz, der bei der Fleischerinnung als Lehrwart tätig ist, freut sich, dass sein Auszubildender in der Region Stuttgart Neckar-Fils in der Praxis als Bester abschloss.