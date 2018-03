(eli) - Mit einem großartigen Erfolg für die Schüler der Musikschule Köngen/Wendlingen endete der Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Gmünd. Mehr als 1800 Musiker hatten sich für die Landesentscheidung qualifiziert. In der Altersgruppe zwei spielte Antonia Theis Blockflöte solo und wurde mit 23 Punkten und einem ersten Preis ausgezeichnet. In der Altersgruppe drei war Elena Beyer im Fach Oboe solo erfolgreich und bekam einen zweiten Preis mit 20 Punkten.

Kathrin Haberkern gewann in der Altersgruppe drei zwei erste Preise: mit der Querflöte solo (Höchstpunktzahl mit 25 Punkten) und mit der Blockflöte solo, wo sie eine