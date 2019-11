AichwaldFrische Waffeln, gegrillte Würstchen, ein Hauch von Glühweinduft und viele Aktionen zahlreicher Läden und Fachgeschäfte: Das alles zusammen lockte am Samstagabend in Aichwald viele Gäste zu den Novemberlichtern des Bunds der Selbständigen (BdS) nach Schanbach, Aichelberg und Aichschieß. Nur das Wetter wollte in diesem Jahr nicht so recht zu der spätherbstlichen Veranstaltung im November passen. Es war zur Freude aller sehr mild, und die Besucher genossen sichtlich die heimelige Atmosphäre bei einer fast schon frühlingshaften Witterung. „Wir hatten bei den Novemberlichtern schon jedes Wetter, auch Schnee und heftigen Regen“, freute sich Ulrike