Nach wie vor ist völlig unklar, ob aus der Hochdorfer Grundschule eine Ganztagsschule wird oder ob allein die bestehende Schulkindbetreuung weiterentwickelt wird. Eines steht fest: In diesem Jahr wird das nicht mehr entschieden.

Der Gemeinderat hat diese Entscheidung auf das kommende Jahr vertagt, nachdem bekannt geworden ist, dass Schulleiterin Esther Ehniger zum Schuljahresende in den Ruhestand gehen wird. Die neue Schulleitung soll dann in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Wer die Nachfolge Ehingers an der Hochdorfer Breitwiesenschule antreten wird, steht noch nicht