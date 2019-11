Kreis EsslingenDie Entenmann Group, die mit vier BMW-Autohäusern in Esslingen, Ostfildern, Kirchheim und Göppingen präsent ist, zählt zu den renommierten Unternehmen in der Branche, deren Ruf weit über die Region hinaus strahlt. Den Namen Entenmann wird es auch künftig geben, doch der Eigentümer der Autohäuser mit rund 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll zum 1. Januar 2020 wechseln, sofern das Kartellamt seinen Segen dafür gibt. Entenmann verkauft an die ahg Autohandelsgesellschaft mbH in Horb mit mehr als 40 Betrieben im Südwesten Deutschlands und rund 2000 Beschäftigten.

Konzentration geht weiter

Die Konzentration in der Branche schreitet