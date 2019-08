ReichenbachAuf Behinderungen müssen sich die Verkehrsteilnehmer in den nächsten zweieinhalb Wochen auf der B 10 zwischen den Anschlussstellen Ebersbach und Reichenbach einstellen. An einer über die Fils führenden Brücke muss der Fahrbahnübergang ausgetauscht werden. Dabei handele es sich um eine bewegliche Stahlkonstruktion, die man wegen der hohen Belastung nach 30 Jahren austauschen müsse, erklärt Konrad Bader vom Straßenbauamt in Göppingen. Knapp 50 000 Fahrzeuge seien an Werktagen auf dieser Strecke unterwegs, was zu einem hohen Verschleiß führt. Während der Bauarbeiten wird die B 10 dort halbseitig gesperrt, sodass in Richtung Esslingen/Stuttgart