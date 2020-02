OstfildernEltern hängen in der Luft und können nicht oder noch nicht in den Beruf zurückkehren, weil die Betreuung ihrer Kinder nicht gesichert ist. Ob Krippe oder Kindergarten – in Ostfildern herrscht seit längerem eine akute Notsituation, die dramatischere Ausmaße annimmt als in vergleichbaren anderen Kommunen. Gut 400 Plätze fehlen für bis zu sechsjährige Kinder, was Eltern bereits zu Protestaktionen veranlasst hat (die EZ berichtete). Aber nicht nur in diesem Bereich klafft eine riesige Lücke. Ähnliche Probleme kommen in den nächsten Jahren bei der Schulkindbetreuung auf die Stadt zu.

Im Augenblick gibt es nach Auskunft der Verwaltung keine